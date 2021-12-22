Смородская - о готовности Дзюбы примириться с Карпиным: Артему слишком много внимания уделяется

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слова нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы о возможном примирении с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Дзюбе уделено излишне много внимания. Надо успокоиться, и ситуация сама уляжется. Тренер решает, игрок какого плана ему нужен - столб или быстрый и ловкий нападающий», - приводит слова Смородской «СЭ».

Напомним, что Артем в сентябре отказался от вызова в национальную команду, мотивировав это тем, что не набрал достаточную физическую форме. После этого Дзюба не получал приглашения в сборную России.

Без него подопечные Валерия Карпина смогли пробиться в стыковые матчи за право на выход в финальную часть чемпионата мира-2022. Матчи состоятся в марте будущего года.