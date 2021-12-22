Дембеле дал согласие на продление контракта с «Барселоной»

Полузащитник испанской «Барселоны» Усман Дембеле согласится продлить контракт с клубом. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, француз пока не согласовал все детали нового соглашения, но он не хочет уходить.

Ранее появилась информация, что руководство сине-гранатовых предложила футболисту продлить новый контракт.

Напомним, что Дембеле выступает за «Барселону» с августа 2017 года. В общей сложности он провел за команду 122 матча, забил 30 голов и отдал 21 ассист.

Его действующее соглашение истекает по окончании текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.