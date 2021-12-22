Губерниев - о конфликте Дзюбы и Карпина: Не хватает профессионализма и в том, и в другом случае

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы о возможном примирении с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Не очень понимаю, при чем тут ссора или примирение. Если вопрос не игровой в плане Дзюбы, а вопрос только в том, что они поругались, то это говорит о том, что нужно больше заниматься профессионализмом и в том, и в другом случае», - приводит слова Губерниева «СЭ».

Напомним, что Артем в сентябре отказался от вызова в национальную команду, мотивировав это тем, что не набрал достаточную физическую форме. После этого Дзюба не получал приглашения в сборную России.

Без него подопечные Валерия Карпина смогли пробиться в стыковые матчи за право на выход в финальную часть чемпионата мира-2022. Матчи состоятся в марте будущего года.