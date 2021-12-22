ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Губерниев - о конфликте Дзюбы и Карпина: Не хватает профессионализма и в том, и в другом случае

Ранее футболист заявил, что ради сборной России готов пойти навстречу главному тренеру национальной команды.
22 декабря 2021 14:25

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы о возможном примирении с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Не очень понимаю, при чем тут ссора или примирение. Если вопрос не игровой в плане Дзюбы, а вопрос только в том, что они поругались, то это говорит о том, что нужно больше заниматься профессионализмом и в том, и в другом случае», - приводит слова Губерниева «СЭ».

Напомним, что Артем в сентябре отказался от вызова в национальную команду, мотивировав это тем, что не набрал достаточную физическую форме. После этого Дзюба не получал приглашения в сборную России.

Без него подопечные Валерия Карпина смогли пробиться в стыковые матчи за право на выход в финальную часть чемпионата мира-2022. Матчи состоятся в марте будущего года.

источник: «Спорт-Экспресс»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Теперь все ясно: вот почему избили фигуриста СоловьёваЖена хоккеиста НХЛ раскритиковала Москву после жизни в СШАСтало известно, кто избил олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева
Гусев против Григоренко: лидеры сборной — в битве за первое место в день рождения нашего хоккея! Сегодня СКА — ЦСКА
22 декабря, в день 75-летия отечественного хоккея, в Санкт-Петербурге сыграют лидеры Западной конференции КХЛ. Начало - в 19:30 (мск).
«Правда» в «Атмосфере»! Фанатов олдскульного бокса ждет очередное суперзрелище
25 декабря в БКЗ «Атмосфера» состоится очередной турнир Pravda Fighting, главным событием которого станет поединок тяжеловесов Дамила Шарафутдинова и Вагаба Вагабова.
«Меня просто трясет от бешенства!» Навка и другие звезды комментируют избиение олимпийского чемпиона Соловьева
Олимпийский чемпион Сочи-2014 в танцах на льду Дмитрий Соловьев получил многочисленные травмы после нападения неизвестных в одном из заведений столицы. Инцидент произвел резонанс в мире спорта и шоу-бизнеса.
«До нас ни одна букмекерская компания в России не делала ничего подобного!» Эмма Шумова — о «Джекпоте»
В рамках акции «Джекпот» букмекерская компания «Лига Ставок» в течение 14 месяцев разыграет между своими клиентами более 400 миллионов рублей! О том, как работает уникальный проект, «Плеймейкеру» рассказала Эмма Шумова, старший менеджер отдела управления клиентскими продуктами «Лиги Ставок».
Продано 90 процентов билетов, Зубов хвалит Мичкова, матч Канада — Россия перенесли. Скоро — старт МЧМ-2022!
НХЛ останавливает регулярный чемпионат на рождественскую паузу из-за проблем с коронавирусом, а тем временем в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире вовсю идет подготовка к МЧМ-2022. Турнир стартует уже 26 декабря.
Если бы «Джекпота» не было, его надо было обязательно придумать! Как создается самый крутой букмекерский проект России
Вот уже более двух месяцев букмекерская компания «Лига Ставок» проводит акцию «Джекпот» с призовым фондом свыше 400 миллионов рублей. «Плеймейкер» заглянул за кулисы проекта, пообщавшись с теми, кто создавал, создает и будет создавать этот уникальный продукт каждый день вплоть до 17 декабря 2022 года.
«Наши гости приходят не только за выигрышем, но и за эмоциями!» Диана Гамарник — о «Джекпоте»
Уникальная акция "Джекпот", в рамках которой букмекерская компания "Лига Ставок" в течение 14 месяцев разыграет между своими клиентами более 400 миллионов рублей, стремительно набирает обороты. Внутреннюю кухню проекта "Плеймейкеру" раскрыла Диана Гамарник, начальник отдела стандартов и качества "Лиги Ставок".
«В этом проекте задействованы все — от рядовых сотрудников до президента!» Анна Привалова — о «Джекпоте»
Букмекерская компания «Лига Ставок» продолжает разыгрывать призовой фонд в размере более 400 миллионов рублей в рамках акции «Джекпот», которая продлится до 17 декабря 2022 года. Нюансы грандиозного проекта «Плеймейкеру» раскрыла Анна Привалова, и.о. начальника отдела дизайна и управления контентом «Лиги Ставок».
Черчесов троллит Карпина. За сахар, отскок от Словакии и, видимо, просто c досады
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов вернулся в информационное пространство. Возглавил чемпиона Венгрии и наговорил много интересного.
Венгры презентовали Черчесова, НХЛ объявила локдаун до Рождества, Кихира не выступит на Олимпиаде
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика