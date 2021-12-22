Бабаев прокомментировал возможное закрытие стадиона ЦСКА

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на возможное закрытие стадиона армейцев на два домашних матча.

«Неполадки на стадионе в процессе решения. Слухи о закрытии арены? Будет заседание суда послезавтра. Надеемся на адекватное решение. Мы в тесной взаимосвязи с коллегами из правоохранительных органов, будем учитывать этот негативный опыт», - приводит слова Бабаева «СЭ».

Ранее КДК РФС запретил допуск зрителей на секторы трибуны «А» стадиона «ВЭБ Арена» на два домашних матча московского клуба..

Напомним, после матча ЦСКА - «Зенит» более четырехсот фанатов армейцев были арестованы полицией. Это произошло из-за пиротехнического шоу красно-синих на матче с петербуржским клубом. В результате большинство болельщиков клубов РПЛ поддержали ЦСКА, устроив акцию протеста в 17-м туре чемпионата России.