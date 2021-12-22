«Нижний Новгород» сделал предложение Жиркову

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов подтвердил, что клуб заинтересован в услугах российского футболиста Юрия Жиркова.
«Мы сделали предложение Юрию, он пока думает. Ведем переговоры с игроком и надеемся на положительный исход», - приводит слова Измаилова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что первую часть сезона Жирков пропустил, сначала залечивая травму полученную на Евро-2020, а потом не найдя подходящую команду после того, как закончился его контракт с «Зенитом».
источник: «Спорт-Экспресс»