Сальников – о переходе Абдулиной в «Челси»: Раньше трансферов такого уровня из России точно не было

Экс-форвард московского «Локомотива» и тульского «Арсенала» Анатолий Сальников подчеркнул, что переход футболистки «Локо» Алсу Абдулиной в лондонский «Челси» демонстрирует возросший уровень российского женского футбола.

– Честно говоря, не могу сказать, что внимательно слежу за женским футболом, но раньше трансферов такого уровня из России точно не было. Большой плюс для «Локомотива», что воспитал такого игрока. И не только. Насколько понимаю, российской сборной тоже поможет, если наша футболистка будет играть в сильном чемпионате, да еще за такой легендарный клуб.

Напомним, в минувшем сезоне 20-летняя футболистка провела за клуб 30 матчей, отметилась 5 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Абдуллина выступала за «Локомотив» с 2020 года и вместе с командой стала чемпионкой России, выиграла Суперкубок и Кубок страны.

Добавим, что в «Челси» россиянка будет выступать под 27 номером. Контракт с английским клубом заключен до лета 2024 года.