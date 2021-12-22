Гола Шомуродова не хватило «Роме» для победы над «Сампдорией»

«12 счастливчиков увидят то, что до них не видел ни один русский!» В чем уникальность экспедиции Panamerica

Один из организаторов проекта Panamerica Вячеслав Волков рассказал «Плеймейкеру» о нюансах и ключевых моментах предстоящего приключения российских туристов в Латинской Америке.