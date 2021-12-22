Гола Шомуродова не хватило «Роме» для победы над «Сампдорией»

«Рома» в домашнем матче 19-го тура серии А сыграла вничью с «Сампдорией» со счетом 1:1
В составе римлян забил экс-нападающий «Ростова» Элдор Шомурдов (72-я минута), а у генуэзсцев - форвард Маноло Габбьядини (80).
Таким образом, команды остались соответственно на шестом и 15-м местах. У «Ромы» 32 очка, у «Сампдории» - 20.
В следующем туре, который состоится 6 января «Рома» сыграет на выезде против «Милана», а «Сампдория» - дома с «Кальяри».
Серия А
19-й тур
«Рома» (Рим) - «Сампдория (Генуя) - 1:1 (0:0)
Голы: Шомуродов, 72 - Габбьядини, 80
источник: «Советский спорт»