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Гола Шомуродова не хватило «Роме» для победы над «Сампдорией»

Встреча 19-го тура серии А завершилась вничью.
22 декабря 2021 22:33
автор: Максим Скороходов

«Рома» в домашнем матче 19-го тура серии А сыграла вничью с «Сампдорией» со счетом 1:1

В составе римлян забил экс-нападающий «Ростова» Элдор Шомурдов (72-я минута), а у генуэзсцев - форвард Маноло Габбьядини (80).

Таким образом, команды остались соответственно на шестом и 15-м местах. У «Ромы» 32 очка, у «Сампдории» - 20.

В следующем туре, который состоится 6 января «Рома» сыграет на выезде против «Милана», а «Сампдория» - дома с «Кальяри».

Серия А

19-й тур

«Рома» (Рим) - «Сампдория (Генуя) - 1:1 (0:0)

Голы: Шомуродов, 72 - Габбьядини, 80

источник: «Советский спорт»
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