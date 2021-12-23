Максим Калиниченко: Процентов 60-70 игроков «Спартака» не соответствуют уровню команды

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко перечислил основные проблемы команды.

«Есть определенные рамки спортивного мастерства, которому должен соответствовать игрок высокого уровня и носящий футболку «Спартака». А в этой команде, на мой взгляд, процентов 60-70 не соответствуют уровню. И была бы моя воля, я убрал бы многих. Но это не футбольный менеджер, это все-таки жизнь, это судьбы людей. И к этому надо относиться с большой осторожностью и максимальным уважением. Но менять надо очень многое. Раз уж пошли изменения в спортивном отделе, то нужны перемены и в векторе подбора футболистов», - приводит слова футболиста Sport24.ru.

Напомним, по окончании первой части РПЛ предыдущий наставник красно-белых - Руй Витория покинул клуб. Команду возглавил итальянец Паоло Ваноли.

После 18 туров москвичи занимают девятое место в турнирной таблице, а также продолжают борьбу в Лига Европы.