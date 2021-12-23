«Реал» включился в борьбу за подписание форварда «Лилля» Дэвида

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид может продолжить свою карьеру в чемпионате Испании.

Согласно данным Marca, 21-летнего канадца хочет приобрести «Реал». Как сообщает агент футболиста, его подопечный готов сменить клубную прописку летом 2022 года. Ранее появилась информация, что в услугах форварда заинтересован «Вест Хэм».

Напомним, что Дэвид выступает за «Лилль» с августа 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 26 матчах, отличившись 15 забитыми мячами. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2025-го.

Ранее в своей карьере Дэвид защищал цвета «Гента». За сборную Канады футболист провел 24 встречи (18 голов). Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.