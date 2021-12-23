Милинкович-Савич оценил свой возможный уход из «Лацио» в январе 2022 года

Центральный полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич заявил, что он счастлив в римском клубе.

Ранее стало известно, что у 26-летнего серба существует конфликт с главным тренером «орлов» Маурицио Сарри. Тем самым, футболист может покинуть команду в ближайшее трансферное окно. В его услугах заинтересован «Манчестер Юнайтед».

– Я вижу много слухов о моем будущем, но меня это не беспокоит. Я просто хочу, чтобы «Лацио» продолжал побеждать, – приводит слова хавбека журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Милинкович-Савич выступает за «Лацио» в августе 2015 года. В общей сложности он провел за клуб 271 матч, забил 52 гола и отдал 45 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 70 миллионов евро.