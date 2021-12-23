Спаллетти – о поражении от «Специи»: Мы упустили победу в матче, в котором не должны были уступать

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал домашнее поражение своей команды от «Специи» (0:1) в матче 19-го тура чемпионата Италии.

Добавим, что в последних пяти встречах Серии А неаполитанцы проиграли три раза. В данный момент клуб располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 39 очков.

– Мы уступили в матче, в котором не должны были этого делать. Мы имели контроль над игрой во многих ее отрезках, однако наша реализация была не на самом высоком уровне. В атаке у нас были проблемы с последним пасом. По этой причине было очень тяжело вскрывать оборону соперника. Отсутствие Осимхена наложило отпечаток на нашу атакующую игру, – цитирует Спаллетти Football Italia.

В следующем туре «Наполи» сыграет в гостях против «Ювентуса». Матч состоится 6 января.