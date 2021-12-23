Рустем Сайманов: Не смогу отказаться от трансфера Кварацхелии, если за него дадут 20 миллионов евро

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов опроверг появившиеся слухи о том, главный тренер Леонид Слуцкий может покинуть клуб, а также оценил будущее флангового форварда Хвичи Кварацхелии в стане казанцев.

Ранее стало известно, что в услугах 20-летнего грузина заинтересованы три команды чемпионата Англии, а именно «Вест Хэм», «Саутгемптон» и «Эвертон», готовые подписать игрока в ближайшее трансферное окно.

– Слуцкий уходит? Да вы что! Хвича тоже остается. Если за него 20 миллионов дадут? Не смогу отказаться, – цитирует Сайманова «РБ-Спорт».

Напомним, что Кварацхелия выступает за «Рубин» с июля 2019 года. В общей сложности он отыграл за клуб 68 матчей, забил восемь голов и отдал 16 ассистов. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.