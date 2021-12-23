В «Локомотиве» опровергли слухи об интересе к Сергееву

Московский «Локомотив» не контактировал с самарскими «Крыльями Советов» по поводу возможного перехода в команду нападающего Ивана Сергеева.
«Мы не контактировали с «Крыльями Советов» по трансферу данного игрока», - приводит слова спортивного директора москвичей Томаса Цорна телеканал «Матч ТВ».
Напомним, в текущем сезоне Сергеев забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач в 20 матчах.
После 18 туров самарский клуб с 27 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. У «Локомотива» на одно очко больше, команда находиться на шестой строчке.
источник: Телеканал «Матч ТВ»