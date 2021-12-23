Эрик Ботхейм: Переход в «Краснодар» – шаг вперед по сравнению с Норвегией

Норвежский нападающий Эрик Ботхейм, недавно перешедший из «Буде-Глимт» в «Краснодар», поделился эмоциями от своего трансфера в стан российской команды.

Напомним, что вчера, 22 декабря, пресс-служба «быков» объявила о покупке 21-летнего форварда, подписав с ним контракт до 30 июня 2025 года. Согласно порталу Transfermarkt, сумма данной сделки составила пять миллионов евро.

– Я счастлив проявить себя в РПЛ. Это круто, когда такой клуб, как «Краснодар», готов заплатить за меня столько денег. Надеюсь, что мне удастся оправдать возложенные ожидания. Мне всегда хотелось попробовать свои силы за границей. Когда возник вариант с российской командой, я не мог отказаться. Это шаг вперед по сравнению с Норвегией, – цитирует Ботхейма TV2.no.

Добавим, что Ботхейм выступал за «Буде-Глимт» с февраля этого года – на его счету 22 гола и 10 ассистов в 46 проведенных матчах за клуб. Ранее в своей карьере форвард защищал цвета «Русенборга» и «Стабека». Он является трехкратным чемпионом Норвегии.