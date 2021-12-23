Тедеско вспомнил время, проведенное в Москве

Бывший главный тренер московского «Спартака» и нынешний наставник «Лейпцига» Доменико Тедеско рассказал о своей жизни в российской столице.

«В какой-то момент поступило предложение - и у меня появилось время и желание для этого клуба и этого города.

У меня хорошие отношения со всеми, и я благодарен за время - за все, хорошее и менее красивое. Имеет значение, что они говорят о вас, когда вы закрываете за собой дверь.

Я жил в отеле в центре города, обычный номер. Мы все равно целый день проводили на тренировочной базе, включая разноплановые мероприятия. Я добирался до стадиона всего за 20 минут. Это было удивительно. Размеры этого города невероятны, в Москве 16 миллионов жителей.

На улице узнавали время от времени, но реже, чем в Германии. Вполне возможно я бы остался в Москве, если бы не семейные обстоятельства», - приводит слова немецкого специалиста Sportbuzzer.

Напомним, в прошлом сезоне под руководством Тедеско красно-белые завоевали серебряные медали чемпионата России и получили право представлять Россию в Лиге чемпионов, однако не смогли пройти квалификацию, уступив португальской «Бенфике».

По окончании сезона наставник отказался продлевать свое соглашение и покинул команду, сославшись на семейные обстоятельства.