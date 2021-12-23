Худяков признан лучшим игроком «Локомотива» в декабре

Пресс-служба «Локомотива» сообщила о том, что голкипер Даниил Худяков стал лучшим игроком команды по итогам декабря.

По информации источника, за 17-летнего россиянина проголосовали 43% болельщиков железнодорожников. Он опередил полузащитников Константина Марадишвили (24,3%) и Дмитрия Баринова (15,1%).

Отметим, что в декабре Худяков принял участие в трех матчах, пропустив пять голов в матчах с тульским «Арсеналом» (1:3), «Уралом» (0:1) и «Марселем» (0:1). В игре против «Уфы» (2:0) вратарь отстоял «на ноль».

Добавим, что Худяков также становился лучшим игроком «Локомотива» в ноябре.

После 18 сыгранных туров в РПЛ подопечные Маркуса Гисдоля занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.