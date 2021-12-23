Стукалов считает, что возможный уход Агаларова из «Уфы» не станет проблемой для клуба

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов оценил возможный уход из команды форварда Гамида Агаларова в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что в услугах 21-летнего россиянина заинтересованы топ-клубы РПЛ. В данный момент футболист является лучшим бомбардиром лиги, забив 13 голов в 18 матчах.

– Допустим, его заберут зимой, заплатят хорошие деньги, и он уйдет. Проблема? Я это так не воспринимаю. Это открывает другие возможности. Конечно, очень не хотелось бы его отдавать. Потеря любого игрока для нас существенна, но «Уфа» такой клуб, который умеет открывать футболистов, – приводит слова Стукалова «Матч ТВ».

Добавим, что Агаларов является воспитанником академии «Анжи». К составу «Уфы» он присоединился в январе прошлого года, подписав контракт до 31 декабря 2022-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 1,2 миллиона евро.