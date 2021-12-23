«Зенит» интересуется Хайкиным

Руководство «Зенита» заинтересовано в подписании голкипера «Буде-Глимта» Никиты Хайкина.

Как сообщает портал Transfermarkt, петербургский клуб готов включить в сделку по приобретению 26-летнего россиянина своего вратаря Александра Васютина, находящегося в аренде в шведском «Юргордене» до конца декабря этого года.

Отмечается, что данный переход может состояться в ближайшее трансферное окно. Ранее стало известно об интересе к голкиперу со стороны двух команд из АПЛ, а именно «Норвича» и «Уотфорда».

Напомним, Хайкин пополнил состав «Буде-Глимта» в марте 2019 года. В общей сложности он отыграл за клуб 70 матчей, пропустил 64 гола и 28 раз отстоял «на ноль». Его контракт рассчитан до 31 декабря 2022-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 600 тысяч евро.