Повторный тест Головина на коронавирус оказался отрицательным

Повторный ПЦР-тест российского полузащитника «Монако» Александра Головина показал отрицательный результат.

Как сообщает «Чемпионат», футболист возобновил тренировки в составе команды.

Напомним, ранее россиянин сдал сомнительный тест, из-за чего был вынужден пропустить встречу 19-го тура французской Лиги 1 против «Ренна», закончившуюся победой подопечных Никол Ковача со счетом 2:1.

В текущем сезоне Головин провел 22 матча во всех клубных турнирах, в которых забил три мяча.

После 19 туров «Монако» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции.