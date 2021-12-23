«Спартак» не будет продлевать контракт с Камоцци

Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, близок к тому, что покинуть столичную команду.

Согласно данным Telegram-канала журналиста Максима Фридмана, специалист принял решение уйти из стан красно-белых после того, как пост спортивного директора клуба занял Лука Каттани.

По информации источника, Камоцци посчитал, что в данный момент ситуация в команде стабилизировалась и теперь он не видит смысла в своей дальнейшей работе.

Напомним, что недавно главным тренером «Спартака» стал итальянец Паоло Ваноли, заменивший на этой должности Руя Виторию. После 18 сыгранных туров москвичи занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. При этом клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первую строчку в группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией».