Сборная России осталась на 34-м месте в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) на своем сайте опубликовала свежий рейтинг для мужских национальных команд.
Отметим, что сборная России сохранила за собой 34-е место рейтинга. В данный момент у подопечных Валерия Карпина 1493,42 очка.
В десятке лучших изменений не произошло. Первую строчку занимает Бельгия (1828,45). Идущая второй Бразилия уступает лидеру 2,1 балла. На третьем месте расположилась Франция (1786,15).
Добавим, что будущий соперник сборной России по стыковым матчам на ЧМ-2022, а именно Польша, осталась на 27-й строчке (1530,62). Игра между национальными командами состоится в марте следующего года.
источник: ФИФА (FIFA)