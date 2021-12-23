Форвард «Штурма» Йебоа может перейти в «Локомотив»

Руководство «Локомотива» заинтересовано в подписании нападающего «Штурма» Келвина Йебоа.
Согласно данным «Чемпионата», железнодорожники рассматривают 21-летнего футболиста в качестве возможного усиления своей атакующей линии в зимнее трансферное окно.
Отметим, что Йебоа является уроженцем Ганы. При этом он провел два матча за молодежную сборную Италии. Что касается «Штурма», то форвард присоединился к австрийской команде в феврале этого года. С тех пор он принял участие в 45 встречах, забил 20 голов и отдал 10 ассистов.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Йебоа в четыре миллиона евро.
источник: Чемпионат.com