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Евгений Мележиков: Зимой «Спартак» еще запланирован трансферы как на вход, так и на выход

Красно-белые ушли на зимний перерыв в РПЛ, расположившись на девятой строчке таблицы.
23 декабря 2021 15:39
автор: Владислав Корегин

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался по поводу дальнейших планов московского клуба в зимнее трансферное окно.

Отметим, что красно-белые уже подписали трех игроков, а именно голкипера «Факела» Илью Свинова, полузащитника тульского «Арсенала» Даниила Хлусевича и нападающего «Шарлеруа» Шамара Николсона. При этом хавбек столичной команды Александр Ломовицкий близок к переходу в «Рубин».

– Трансферы еще будут. Раскрывать имен сейчас не буду. По поводу ухода игроков, список футболистов на сборы Ваноли согласует. Не буду комментировать трансферы футболистов на выход, но они будут. Тренер задавал вопросы, какой мы видим игру. Мы хотим видеть атакующий комбинационный футбол. Но последние слово за тренером, который должен отталкиваться от соперника, – цитирует Мележикова «Матч ТВ».

Напомним, что 17 декабря «Спартак» объявил о том, что новым главным тренером команды стал итальянец Паоло Ваноли. 49-летний специалист заменил на этой должности португальца Руя Виторию.

После 18 сыгранных туров в чемпионате России клуб занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. При этом красно-белые вышли в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первую строчку в группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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