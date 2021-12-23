АПЛ объявила о переносе матча между «Ливерпулем» и «Лидсом»

Пресс-служба АПЛ сообщила о том, что два матча 19-го тура национального первенства, запланированные на 26 декабря, отменены.
Согласно информации источника, речь идет об играх «Ливерпуль» – «Лидс» и «Вулверхэмптон» – «Уотфорд». Отмечается, что главной причиной данной решения является сложная эпидемиологическая ситуация в «Уотфорде» и «Лидсе», вызванная вспышкой коронавируса.
Напомним, что «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 41 очко. «Вулверхэмптон» идет восьмым (25 очков). Что касается «Лидса» и «Уотфорда», то оба клуба находятся в нижней половине таблицы, расположившись на 16-й (16 очков) и 17-й (13 очков) строчках соответственно.
источник: ФК «Ливерпуль»