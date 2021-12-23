Камоцци опроверг информацию о прекращении сотрудничества со «Спартаком»

Футбольный функционер Франко Камоцци опроверг информацию о том, что он прекращает сотрудничество с московским «Спартаком».

«Правда ли, что я больше не работаю со «Спартаком»? Неправда», - приводит слова Камоцци Sport24.

Напомним, что недавно главным тренером «Спартака» стал итальянец Паоло Ваноли, заменивший на этой должности Руя Виторию. После 18 сыгранных туров москвичи занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. При этом клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первую строчку в группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией».