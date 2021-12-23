Гвардиола подтвердил переход Феррана Торреса из «Манчестер Сити» в «Барселону»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подтвердил, что полузащитник команды Ферран Торрес в скором времени перейдет в «Барселону».

«Да, Ферран Торрес близок к переходу в «Барсу». Ферран из Испании, «Барселона» хочет заполучить его, а он хочет уйти. Я хочу, чтобы футболисты были счастливы, поэтому дал добро на эту сделку», - приводит слова специалиста Sky Sports.

В нынешнем сезоне АПЛ хавбек принял участие в четырех матчах, в которых забил два гола и отдал две передачи. Действующая трансферная стоимость вингера составляет 50 миллионов евро, по данным портала Transfermarkt.

В «Манчестер Сити» Торрес перебрался из «Валенсии» в августе 2020 года за 28 миллионов евро.