РПЛ опубликовала календарь первых туров весенней части сезона

Российская премьер-лига опубликовала расписание на 19-21 туры чемпионата.
Турнир возобновится 26 февраля в 14:00 по московскому времени матчами «Химки» - «Динамо» и «Нижний Новгород» - «Урал». В этот же день состоится дерби «Спартак» - ЦСКА.
6 марта красно-белые сыграют домашний матч против «Динамо», а 12-го числа пройдет дерби «Локомотив» - ЦСКА.
❗️ Вы этого ждали!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 23, 2021
📋 Календарь #ТинькоффРПЛ на первые туры весенней части сезона! pic.twitter.com/5VCwnvK4cO
Добавим, что лидером РПЛ является действующий чемпион «Зенит», набравший 38 очков после 18 матчей.
источник: РПЛ