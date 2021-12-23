Косолапов надеется, что Абдулина станет ориентиром для других россиянок

Экс-капитан «Локомотива» Алексей Косолапов рассказал, чего ждёт от перешедшей из «Локо» в «Челси» Алсу Абдулиной:

– Жду, что она станет ориентиром для других девушек, играющих в футбол, покажет своим примером, что если трудиться, то можно перейти в топ-клуб. Просто так туда не приглашают, значит, долго следили, видели, как работает. Конечно, как человек, который сам немало поиграл за границей, должен сказать: первое время будет тяжело, ведь ты кардинально меняешь свою жизнь. Могу пожелать только одного: не тушеваться, не бояться звёзд, которые будут её окружать, проявить себя, свои лучшие качества. Надеюсь, Алсу добьётся там больших побед.

Напомним, в минувшем сезоне 20-летняя футболистка провела за российский клуб 30 матчей, отметилась 5 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Абдуллина выступала за «Локомотив» с 2020 года и вместе с командой стала чемпионкой России, выиграла Суперкубок и Кубок страны.

Добавим, что в «Челси» россиянка будет выступать под 27 номером. Контракт с английским клубом заключен до лета 2024 года.