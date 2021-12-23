Миранчук близок к переходу из «Аталанты» в «Дженоа»

Генуэзский «Дженоа» вступил в переговоры с бергамаской «Аталантой» по поводу возможного трансфера российского полузащитника Алексея Миранчука. Об этом сообщает La Repubblica.
По информации источника, клуб готов отпустить футболиста за 15 миллионов евро.
Напомним, что Миранчук пополнил состав «Аталанты» в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне он отыграл 12 матчей, забил один гол и отдал один ассист. Его забитый мяч в рамках 17-го тура чемпионата Италии помог клубу одержать победу в игре против «Вероны» (2:1). Действующий контракт футболиста с командой из Бергамо рассчитано до лета 2024 года.
источник: La Repubblica