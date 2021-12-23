Азмун в январе может перейти в «Ньюкасл»

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун попал в сферу интересов английского «Ньюкасла». Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, форвард сине-бело-голубых может перейти в клуб АПЛ уже в январе, когда откроется трансферное окно. Отмечается, что покупкой Азмуна главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау планирует повысить конкуренцию в атакующей линии.

Рыночная стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро. Действующее соглашение с петербургским клубом рассчитано до лета 2022 года.

Напомним, что Азмун перешел в «Зенит» из казанского «Рубина» в фервале 2019 года за 12 млн евро. С тех пор он провел за команду 104 матча, забил 62 гола и отдал 34 результативные передачи.