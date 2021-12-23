«Базель» заинтересован в приобретении Агаларова на замену Кабралу

Швейцарский «Базель» заинтересован в приобретении нападающего «Уфы» Гамида Агаларову. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, швейцарцы пока не сделали официальное предложение, но обращались к представителям клуба с вопросом о возможности приобретения Агаларова. «Базель» хочет воспользоваться этим вариантом в случае продажи нападающего Артура Кабрала, который входит в сферу интересов петербургского «Зенита».

Рыночная стоимость Гамида оценивается в 1,2 миллиона евро. Действующее соглашение игрока с уфимцами рассчитано до лета 2022 года.

Напомним, что Агаларов перешел в «Уфу» из махачкалинского «Анжи» в январе 2020 года за 180 тысяч евро. С тех пор он провел за команду 30 матчей, забил 13 голов и отдал одну результативную передачу.