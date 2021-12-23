Фанаты «Зенита» выступили против fan-ID

Движение фанатов «Зенита» выступило против fan-ID.

«Мы против этой необоснованной меры. Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными.

Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом. Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника на матчах. Но навязываемое «fan id» превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию», - написано в заявлении, опубликованном телеграм-каналом «Ландскрона».

Напомним, система идентификации болельщиков во время посещения спортивных мероприятий была успешно опробована в России на Кубке Конфедераций в 2017 году и чемпионате мира по футболу в 2018.

Закон предполагает оформление специальных персонифицированных карт для получения права прохода на арену. Получить их можно будет с помощью портала «Госуслуги».

В прошлую пятницу соответствующие поправки в законодательство прошли третье чтение в Государственной Думе, а 24 декабря их рассмотрит Совет Федерации.