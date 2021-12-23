«Ростов» объявил о переходе норвежского полузащитника Кнудсена

Пресс-служба «Ростова» объявила о переходе в команду полузащитника норвежского «Лиллестрема» Магнуса Кнудсена.
Отмечается, что 20-летний полузащитник подписал контракт с ростовским клубом сроком на 4,5 года.
В нынешнем сезоне игрок провел 33 матча во всех турнирах и отдал три голевые передачи.
Магнус является воспитанником норвежского клуба. Всего он сыграл за основной состав 50 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.
В своею очередь, «Ростов» после 18 туров чемпионата России занимает 14-е место, заработав 18 очков.
источник: ФК «Ростов»