«Арсенал» может выставить Обамеянга на продажу

«Арсенал» выставит нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга на продажу, если он не помирится с главным тренером Микелем Артетой, сообщает The Daily Express.

Напомним, что на прошлой неделе 32-летний форвард из-за нарушения дисциплины был лишен капитанской повязки и отстранен от команды.

В текущем сезоне нападающий забил семь голов и отдал две результативные передачи в 15 играх за «Арсенал» во всех турнирах.

Transfermarkt оценивает Обамеянга в 15 млн евро. Сообщается, что главными претендентами на форварда являются «Барселона» и «Ювентус», также им интересуются «Челси» и «Милан».