Александр Мостовой: Ваноли - новый человек. Сейчас будет потрачена куча денег

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера красно-белых.

«Сейчас будет потрачена куча денег. Вон, уже приобрели нападающего. Опять кто-то будет получать удовольствие», - приводит слова Александра «РБ-Спорт».

Напомним, 17 декабря «Спартак» подтвердил назначение Ваноли. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона 2022/2023 с опцией продления еще на один сезон. По информации СМИ, зарплата итальянца составит полтора миллиона евро в год.

Ваноли сменил на этом посту португальца Руя Виторию, соглашение с которым было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Также команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.