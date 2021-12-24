Андрей Червиченко: Если Черчесов позволял Дзюбе все, то у Карпина все равны

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал заявление форварда «Зенита» Артема Дзюбы о готовности вернуться в сборную России.

«У Дзюбы какой-то сгусток обид и перебор с самопиаром и самомнением. Вряд ли на Артема кто-то вешал всех собак, но негативные моменты с его участием действительно были. Это и тортики в буфете, и пиво после матчей. Если Черчесов позволял Дзюбе все, и у него дисциплина выражалась в грозном лице и в разночтении правил для разных игроков, то у Карпина все равны.

Здесь вопрос репутации вторичен. Если тренер считает, что Дзюба должен играть, то Артем должен вернуться. Если команда сможет пройти поляков и кого-нибудь еще, то все от этого выиграют и будут молодцы. Не сможем, но хотя бы постарались. Ситуации личностных выяснений отношения не должны влиять на результаты сборной.

На сегодняшний день Дзюбе возвращение нужно больше, чем Карпину. Артем первым отказал, мотивируя это плохой формой и тут же доказал, что в хорошей форме, много забивал», - приводит слова Червиченко Metaratings.

Напомним, главный тренер национальной команды Валерий Карпин включал нападающего в расширенный список игроков для подготовки к октябрьским матчам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, однако Дзюба ответил отказом, сославшись а плохую форму.

Больше Карпин футболиста не вызывал, при этом оба не исключают такого варианта развития событий.