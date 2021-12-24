Камоции прокомментировал информацию о своем уходе из «Спартака»

Советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцции опроверг информацию о своем уходе из клуба.

«Эта информация - неправда», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее различные СМИ заявляли, что итальянец покинет свой пост в связи с назначением Паоло Ваноли на должность главного тренера команды и Луки Каттани - на должность спортивного директора клуба.

После 18 туров красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. Также «Спартак» продолжает выступление в Лиге Европы, где ему удалось выйти в 1/8 финала турнира.