Агент новичка «Спартака» Николсона высказался о возможном проявлении расизма в России

Футбольный агент Кевин Коуэн, представляющий интересы нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона, высказался на тему возможного проявления расизма по отношению к его клиенту в России.

«Расизм есть везде: в Италии, Франции, Германии, Испании, Англии и США. Клуб пришел и сказал: «Ты наш парень». Так что нет, ни я, ни Шамар не беспокоятся из-за расизма. Для нас это не проблема», - приводит слова Кевина STAR Sports.

Напомним, что ямайский форвард перешел в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» и подписал контракт с красно-белыми до 2026 года. Ранее многочисленные СМИ писали, что сумма трансфера составила десять миллионов евро при рыночной стоимости футболиста в три миллиона.

В составе национальной команды своей страны 24-летний Николсон провел 29 матчей, в которых забил десять мячей.