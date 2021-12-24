Газизов подтвердил интерес «Базеля» к Агаларову

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил интерес швейцарского «Базеля» к форварду российской команды Гамиду Агаларову.

«Я знаю, что интерес «Базеля» к Агаларову есть. Но в активную фазу мы пока не перешли», - приводит слова руководителя уфимского клуба «Чемпионат».

Напомним, Агаларов является лучшим бомбардиром чемпионата России на данный момент. После 18 туров на счету россиянина 13 забитых мячей и одна результативная передача.

Контракт футболиста с уфимцами рассчитан до конца 2022 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 1,2 миллиона евро.