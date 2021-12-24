Пономарев назвал нормальным явлением закрытие трибун стадиона ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на возможное закрытие стадиона армейцев на два домашних матча.

«Нормальное явление. Конечно, трибуны от зрителей закрыть стоило. В принципе, они могут подать апелляцию и ни черта не платить», - приводит слова Пономарева «СЭ».

Ранее КДК РФС запретил допуск зрителей на секторы трибуны «А» стадиона «ВЭБ Арена» на два домашних матча московского клуба..

Напомним, после матча ЦСКА - «Зенит» более четырехсот фанатов армейцев были арестованы полицией. Это произошло из-за пиротехнического шоу красно-синих на матче с петербуржским клубом. В результате большинство болельщиков клубов РПЛ поддержали ЦСКА, устроив акцию протеста в 17-м туре чемпионата России.