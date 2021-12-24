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Пономарев назвал нормальным явлением закрытие трибун стадиона ЦСКА

Ранее КДК РФС запретил допуск зрителей на секторы трибуны «А» стадиона «ВЭБ Арена» на два домашних матча московского клуба.
24 декабря 2021 12:01

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на возможное закрытие стадиона армейцев на два домашних матча.

«Нормальное явление. Конечно, трибуны от зрителей закрыть стоило. В принципе, они могут подать апелляцию и ни черта не платить», - приводит слова Пономарева «СЭ».

Ранее КДК РФС запретил допуск зрителей на секторы трибуны «А» стадиона «ВЭБ Арена» на два домашних матча московского клуба..

Напомним, после матча ЦСКА - «Зенит» более четырехсот фанатов армейцев были арестованы полицией. Это произошло из-за пиротехнического шоу красно-синих на матче с петербуржским клубом. В результате большинство болельщиков клубов РПЛ поддержали ЦСКА, устроив акцию протеста в 17-м туре чемпионата России.

источник: «Спорт-Экспресс»
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