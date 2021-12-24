Агент Комличенко объяснил, почему Николай перешел в «Ростов»

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы форварда московского «Динамо» Николая Комличенко, который сейчас выступает на правах аренды за «Ростов», объяснил, почему его клиент покинул бело-голубых.

«Пришли в «Ростов» для того, чтобы получить игровую практику, вернуться в сборную. Вторую часть сезона он также проведет тут. Главное сейчас - помочь «Ростову» и себе», - приводит слова Клюева Metaratings.ru.

Добавим, что Комличенко в нынешнем сезоне чемпионата России провел 18 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

В «Динамо» Николай перебрался в январе 2020 года из чешской «Млады Болеслав» за 3,5 миллиона евро. Является воспитанником академии «Краснодара».