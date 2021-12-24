Холанд обратился к «Краснодару» после перехода его друга Ботхейма в российский клуб

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд поздравил своего друга Эрика Ботхейма с переходом в «Краснодар», а также призвал российский клуб беречь футболиста.

«Поздравляю, Эрик! Береги его, «Краснодар»!» - написал Эрлинг в сториз своего инстаграм.

22 декабря пресс-служба «быков» объявила о покупке 21-летнего форварда, подписав с ним контракт до 30 июня 2025 года. Согласно порталу Transfermarkt, сумма данной сделки составила пять миллионов евро

Добавим, что Ботхейм выступал за «Буде-Глимт» с февраля этого года – на его счету 22 гола и 10 ассистов в 46 проведенных матчах за клуб. Ранее в своей карьере форвард защищал цвета «Русенборга» и «Стабека». Он является трехкратным чемпионом Норвегии.