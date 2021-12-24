«Это только начало, и скоро все узнают правду». Газизов - о суде с Федуном

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о своих новых требованиях к владельцу московского «Спартака» Леониду Федуну.

«Вчера состоялось заседание суда. На предварительном слушании рассмотрели предоставленную мной расписку, которую написал лично Леонид Федун. Суд назначен на 28 января, там должно быть окончательное решение.

Леонид Арнольдович должен выплатить мне определенную часть средств, потому что при найме на работу мне был предложен процент от футбольного клуба «Спартак», то есть его акции.

Я не хотел говорить об этом публично, но последние события, которые происходят в суде и то, как действует акционер клуба, не оставили мне выбора. Это только начало, и скоро все узнают правду. Считаю, что это станет полной потерей деловой репутации другой стороны», - приводит слова Газизова телеканал «Матч ТВ».

Напомним, ранее Газизов уже пытался отсудить у московского клуба неустойку за свое увольнение, но проиграл дело. Накануне стало известно о новых требованиях истца, сумма которых составляет 101 миллион рублей.

Газизов занимал в «Спартаке» пост генерального директора клуба с июля по декабрь 2020 года.