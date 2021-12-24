Игроки «Зенита» Клаудиньо и Малком претендуют на приз лучшему бразильцу, играющему за рубежом

Футболисты питерского «Зенита» Клаудиньо и Малком претендуют на приз лучшему бразильскому игроку, играющему за рубежом.

Данная награда присуждается порталом Sambafoot лучшему бразильскому игроку, который выступает за пределами страны. Действующим обладателем приза является форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар, получавший награду рекордные четыре раза.

24-летний Клаудиньо перешел в «Зенит» нынешнего 2021 года из «Ред Булл Брагантино». Хавбек принял участие в 18-ти матчах в составе «сине-бело-голубых», отметившись девятью забитыми мячами и двумя ассистами. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 11 миллионов евро.

24-летний Малком стал игроком санкт-петербургского клуба в августе 2019-го, перейдя из «Барселоны». Нападающий в текущем сезоне в составе команды Сергея Семака появился на поле 20 раз, трижды забив и семь раз сделав результативную передачу. По данным Transfermarkt форвард стоит 22 миллиона евро.

«Зенит» занял третье место в группе H Лиги чемпионов-2021/22 и примет участие в Лиге Европы, где в стыках сыграет с «Бетисом».

После 18 туров чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) «сине-бело-голубые» имеют в своем активе 38 очков и являются лидерами турнирной таблицы.