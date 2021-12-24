Грозный - о конфликте Карпина с Дзюбой: Личные амбиции надо в другом месте показывать

Бывший тренер московского «Спартака» Вячеслав Грозный заявил, что наставнику сборной России Валерию Карпину следует вызвать Артема Дзюбу в команду для участия в стыковых матчах ЧМ-2022.

«Виктор Тихонов, величаший хоккейный тренер, написал в своей книге: «Дело, которому мы служим, выше личных амбиций и обид». Ничего больше добавлять не надо. Всем надо прочитать книгу «Хоккей: надежды, разочарования, мечты». Личные амбиции в другом месте надо показывать, а в сборной нужны общие амбиции ради достижения результата.

При Дзюбе конкуренция повысится. Он может быть лидером команды. Он напоминает мне Лукаку, на котором «Интер» держался. Заметьте, Артем при таком росте мало того что забивает, но и диспетчерские функции выполняет. Такими игроками, как Дзюба, не разбрасываются. У него хорошее чувство юмора, он лидер раздевалки.

Ни один тренер не откажется от хорошего футболиста. Какой смысл? Главное в сборной - психология, микроклимат, настроение. Тактика, техника - это все потом», - приводит слова Грозного «РБ-Спорт».

Напомним, Карпин включал нападающего в расширенный список игроков для подготовки к октябрьским матчам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, однако Дзюба ответил отказом, сославшись а плохую форму.

Больше Карпин футболиста не вызывал, при этом оба не исключают такого варианта развития событий.