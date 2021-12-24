Юрист «Спартака»: То, что происходит сейчас в суде с Газизовым, не укладывается в моей голове

Юрист московского «Спартака» Татьяна Завьялова обратилась к генеральному директору «Уфы» Шамилю Газизову с предложением мирного урегулирования судебных споров.

«То, что происходит сейчас в суде, не укладывается в моей голове. Это разная параллель одного и того же человека. С одной стороны перед собой я вижу человека, у которого многое получается в футболе, который имеет право на уважение в футбольном мире.

Но как человек, который видит, что происходит в суде… Либо Газизов не очень понимает, но выглядит он сейчас как приятель Шуры Балаганова, который бежит за господином Корейко и кричит: «Ну дай миллион, тебе что, жалко? Я же не десять прошу, ну дай миллион».

Я профессиональный человек и готова вас услышать, у меня есть большой опцион на переговоры с вами. Пожалуйста, просто свяжитесь со мной. Давайте просто поговорим о том, что вы хотите, что мы можем от вас услышать, на что согласиться. Худой мир всегда лучше доброй войны», - приводит слова Завьяловой «Чемпионат».

Напомним, ранее Газизов уже пытался отсудить у московского клуба неустойку за свое увольнение, но проиграл дело. Накануне стало известно о новых требованиях истца, сумма которых составляет 101 миллион рублей. Функционер заявил, что Федун обещал ему акции клуба.

Газизов занимал в «Спартаке» пост генерального директора клуба с июля по декабрь 2020 года.