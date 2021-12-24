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Мария Сучкова: Мы стараемся обеспечить показ важных матчей женской сборной на федеральных каналах

Глава отечественного женского футбола рассказала о его популяризации в России
24 декабря 2021 15:42
автор: Александр Шульгин

Руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова рассказала, каким образом главный футбольный орган страны старается сделать российский женский футбол более популярным и привлекательным для зрителя.

«Мы работаем с самыми разными аудиториями: от родителей девочек, тренеров спортивных школ до болельщиков и людей, которые сейчас мало заинтересованы в женском футболе. Наша аудитория достаточно молодая, поэтому один из основных инструментов продвижения для всех продуктов - это социальные сети. В нашем случае в первую очередь Instagram, TikTok, ВКонтакте.

Отдельный фокус и своя специфика у национальной сборной, здесь мы стараемся обеспечить показ всех важных матчей на федеральных каналах, чтобы максимальное количество людей узнали о том, как выступает национальная команда, и поддерживали ее. Мы, безусловно, работаем как со спортивными медиа, так и с медиа общей направленности, не только в части трансляции - размещаем новости, публикуем материалы, даем интервью, делаем специальные проекты», - приводит слова Сучковой RT.

Напомним, ранее Мария отметила, что первая программа развития женского футбола была принята в 2019 году, а в 2021 в футбольные школы пришли уже более двух тысяч девочек.

источник: «RT на русском»
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