Мария Сучкова: Мы стараемся обеспечить показ важных матчей женской сборной на федеральных каналах

Руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова рассказала, каким образом главный футбольный орган страны старается сделать российский женский футбол более популярным и привлекательным для зрителя.

«Мы работаем с самыми разными аудиториями: от родителей девочек, тренеров спортивных школ до болельщиков и людей, которые сейчас мало заинтересованы в женском футболе. Наша аудитория достаточно молодая, поэтому один из основных инструментов продвижения для всех продуктов - это социальные сети. В нашем случае в первую очередь Instagram, TikTok, ВКонтакте.

Отдельный фокус и своя специфика у национальной сборной, здесь мы стараемся обеспечить показ всех важных матчей на федеральных каналах, чтобы максимальное количество людей узнали о том, как выступает национальная команда, и поддерживали ее. Мы, безусловно, работаем как со спортивными медиа, так и с медиа общей направленности, не только в части трансляции - размещаем новости, публикуем материалы, даем интервью, делаем специальные проекты», - приводит слова Сучковой RT.

Напомним, ранее Мария отметила, что первая программа развития женского футбола была принята в 2019 году, а в 2021 в футбольные школы пришли уже более двух тысяч девочек.