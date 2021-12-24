Мария Сучкова: Только в 15 процентах футбольных школ есть группы для девочек

Руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова рассказала, сколько девушек сейчас занимаются в футбольных школах России.

«На текущий момент в государственных спортивных школах занимаются около 14 тысяч девочек. Если смотреть на систему государственных учреждений, в которых готовят футболистов, то только в 15 процентах есть группы девочек или смешанные. Это, конечно, очень мало. Наша задача, с одной стороны, - обеспечить максимальную доступность данного вида спорта, а с другой - убедить родителей, тренеров и самих детей, что футбол - нормальный выбор для прекрасной половины человечества», - приводит слова Сучковой RT.

Напомним, ранее Мария поведала, что предпринимает РФС для увеличения популярности женского футбола в России, и почему социальные сети являются одним из важнейших инструментов продвижения этого вида спорта в массы.