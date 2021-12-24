«Зенит» заинтересован в подписании защитника «Эмполи» Вити

Центральный защитник «Эмполи» Маттиа Вити может продолжить свою карьеру в одном из клубов чемпионата России.

Как сообщает журналист Марко Контерио на своей странице в Twitter, возможностью подписания 19-летнего итальянца интересуется действующий чемпион РПЛ – «Зенит». Отмечается, что представители петербуржцев уже собирают информацию о футболисте.

Напомним, что Вити является воспитанником академии «Эмполи». В составе взрослой команды он провел 14 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. Действующий контракт игрока рассчитан до 30 июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 1,3 миллиона евро.