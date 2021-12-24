Газизов заявил, что готов к проверкам «Спартака» по поводу трансферов Кокорина и Урунова

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал слова владельца красно-белых Леонида Федуна о том, что команда может провести проверку трансферов, в котором он принял участие.

Отметим, что речь идет о подписании полузащитника Остона Урунова и нападающего Александра Кокорина летом 2020 года. Федун заявил, клуб сохраняет за собой право обратиться в компетентные органы для изучения законности агентских комиссий за обоих футболистов.

– Наконец-то Федун ведет со мной диалог после увольнения. Правда, жалко, что через СМИ. То, что «Спартак» хочет провести любые проверки – это их право. Мне скрывать нечего, – цитирует Газизова «Чемпионат».

Напомним, что 30-летний Кокорин покинул состав «Спартака» в январе этого года, перейдя в «Фиорентину». Что касается Урунова, то 21-летний узбекистанец в данный момент выступает за «Уфу» на правах аренды до конца сезона-2021/22.